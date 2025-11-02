タレントの鈴木奈々（37）が2日、自身のインスタグラムを更新。国家試験を受けたことを報告した。「今日はキャリアコンサルタント国家試験を受けてきました！」と報告。「久しぶりの試験にドキドキしました！無事に終わって一安心です」と試験を振り返り、「温かい鍋を食べてゆっくり休みたいと思います」とつづった。ハッシュタグでは「大人になって学ぶって楽しい」「キャリアコンサルタント」「国家試験」と付け加えた。