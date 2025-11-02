2日は3連休中日。天気に恵まれた関東から九州の太平洋側では、各地の行楽地やイベント会場が多くの人でにぎわいました。秘境ムードが人気の徳島・三好市の観光名所「祖谷のかずら橋」。橋の上にはたくさんの観光客が。ツル植物の一種、カズラで編まれた橋は足元が見え、歩くとゆらゆらと揺れます。訪れた人たちは、つかまりながら恐る恐る歩いていました。一方、静岡市の中心部で行われているのは世界のアーティストが集う大道芸の