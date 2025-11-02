■全国の3日（文化の日）の天気上空に寒気を伴った低気圧が東北付近に近づくでしょう。西日本から北日本では、大気の状態が非常に不安定になりそうです。日本海側を中心に雨や雷雨となり、激しく降る所もありそうです。太平洋側も、晴れ間はありますが、天気は変わりやすく、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。出かけるときに降っていなくても、傘を持ってお出かけください。朝の気