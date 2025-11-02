メジャーリーグのワールドシリーズでロサンゼルス・ドジャースが球団初の連覇を達成しました。ドジャースとトロント・ブルージェイズともに死力を尽くした戦い。大谷翔平選手（31）は二刀流出場、山本由伸投手（27）はMVP獲得の活躍で世界一に輝きました。大谷選手の“異例の二刀流”に、山本投手は“異例の連投”で、9年ぶりに最終戦までもつれたワールドシリーズを、持てる力を出し切ったドジャースが大逆転劇で制しました。勝っ