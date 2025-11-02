¡Ø15ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü ÉÔÅÐ¹»¡¦Â´¶È¡¦¤½¤·¤Æ²È½Ð¡Ù¡ÊÀã¤ó¤³¤ÎÆüµ­¡§Ì¡²è¡¦¸¶ºî¡¢Ë©ÅÄ¤¢¤ó¤³¤í¤Ô¤×¤Ú¤â¤ê¤â¤ê¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´12²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø15ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü ÉÔÅÐ¹»¡¦Â´¶È¡¦¤½¤·¤Æ²È½Ð¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤àÃæ³Ø¤Î»þ¤ËÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬¡¢15ºÐ¤Î½Õ¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ë»ö¾ð¤ò²¿¤âÅÁ¤¨¤º¤ËÅìµþ¤Ø½ÐÈ¯¤·¤¿Â©»Ò¡£Â©»Ò¤Î¤³¤È¤ò²¿¤âÍý²ò¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿Êì¿Æ¤Ï¡¢²È½Ð¤ÎÍýÍ³¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢