マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ第10節でノッティンガム・フォレストと対戦し、2-2で引き分けた。カゼミロのゴールで先制したユナイテッドだったが、後半開始早々に追いつかれると、その直後に逆転ゴールを許してしまう展開に。それでも81分にアマド・ディアロがスーパーゴールを叩き込み、アウェイで勝ち点1を手にした。あっさりと逆転を許した点は今後も課題として残るが、ルベン・アモリム監督は追いついたことに