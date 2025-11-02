リーグ1の絶対王者パリ・サンジェルマンと同じパリを本拠地とするパリFC。近年は長らくフランス2部のリーグ2に在籍していたが、昨季は2位でフィニッシュしてトップリーグ昇格を掴んでいる。今夏は元PSGのGKケヴィン・トラップを含む9人の新戦力を獲得。直近のリーグ1第11節ではモナコを破り、勝ち点14の10位につけている。そんなパリFCは来夏の移籍市場で大物の獲得を画策している。そのターゲットがフランス代表のMFエンゴロ・カ