◆自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦第２日（１１月２日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）全８戦で行われた今季の最終戦が行われ、ＧＴ５００はａｕトムス、ＧＴ３００はレオンがシリーズ王者に輝いた。＊＊＊この日の決勝の観客数が３万２０００人だったことが、主催者より発表された。１日の予選（１万８０００人）と合わせ、２日間合計で５万人を動員した。ＧＴ５００、３００の両クラスのシリー