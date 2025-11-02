◇フィギュアスケート西日本選手権第２日（２日、木下カンセーアイスアリーナ）全日本選手権（１２月、東京）予選を兼ねて女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位から出た三宅咲綺（シスメックス）が、１４３・５４点、合計２０９・４１点で逆転優勝。ＳＰ１位の山下真瑚（中京大）が１２８・３０点、合計１９６・１２点で２位、ＳＰ３位の三原舞依（シスメックス）が１１０・３５点、合計１７２・６６点で３位