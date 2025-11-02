【ワシントン＝向井ゆう子】米国のヘグセス国防長官は２日、米軍がカリブ海の公海上で麻薬密輸船を爆撃し、３人を殺害したと発表した。ヘグセス氏は、Ｘ（旧ツイッター）の投稿で「麻薬テロリストは、米国人を毒殺するために麻薬を運びこもうとしている。我々は彼らを追跡し、特定し、殺し続ける」と強調した。米軍による麻薬密輸船への攻撃は９月上旬に始まった。米ＣＮＮによると、今回が１５回目で、死者は計６４人となった