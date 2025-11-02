フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「黄金コンビ」。スポーツ各界の名コンビが登場した。なでしこジャパンからは澤穂希氏と岩渕真奈氏が登場。２０１１年のＷ杯優勝を振り返った。岩渕氏は澤氏について「予知能力があります」と証言し「何人かの選手は澤さんを『澤神様』って呼ぶぐらい先のことが見えるんですよ」と明かした。岩渕氏は「私も