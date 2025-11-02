メジャーリーグ「ドジャース」のワールドシリーズ制覇を受けて、東京都内では号外が配られ、喜びの声が聞かれました。大谷翔平選手や山本由伸選手などが所属するドジャースがワールドシリーズで2連覇を果たしたことを受けて、東京でも喜びの声が聞かれました。「大谷さんが打たれていたけれど、（山本）由伸さんが決めてくれたので嬉しかった」「ドジャース最高！」「日本人選手が活躍してくれるのは、同じ日本人として嬉しいです