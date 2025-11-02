AIアーティストのザニア・モネ/From Xania Monet/Instagram（CNN）あらゆる場所に浸透している人工知能（AI）。音楽チャートも例外ではない。米ビルボードによると、AI歌手のザニア・モネは「ビルボードのラジオチャート入りする十分な放送回数を記録した、確認されている限り初のAIアーティスト」とされる。ビルボードによれば、モネは今年夏に初めて楽曲をリリースして以降、これまで複数のビルボードチャートに登場。「Let Go,