１０月３１日、木々が色づいた長春市の南湖公園。（ドローンから、長春＝新華社記者／許暢）【新華社長春11月2日】中国吉林省長春市では秋の深まりとともに木々が色づき、色鮮やかな風景が広がっている。１０月３１日、木々が色づいた長春市の南湖公園。（ドローンから、長春＝新華社記者／許暢）１０月３１日、木々が色づいた長春市の南湖公園。（長春＝新華社記者／許暢）１０月３１日、木々が色づいた長春市の南湖公園。（ド