1947年にボストンで誕生したライフスタイルブランド「’47（フォーティーセブン）」から、秋冬にぴったりの新作キャップが登場しました。柔らかなクラウンとカーブしたバイザーが特徴の定番モデル「CLEAN UP（クリーンナップ）」に、シーズンムード漂うウールとコーデュロイ素材を採用。小さめロゴが愛らしく、カジュアルにもフェミニンにも合わせやすい注目アイテムです&#