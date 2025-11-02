Netflixシリーズ『My Melody ＆ Kuromi』の展覧会「Netflixシリーズ『My Melody ＆ Kuromi』 Miniature Wonderland ミニチュア▽ワンダーランド」が、12月19日（金）〜2026年2月8日（日）の期間、東京・渋谷にある東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYAで開催される。【写真】めっちゃ貴重！マリーランドの世界観を再現したジオラマ■日本初公開の展示も登場今回開催される「Netflixシリーズ『My Melody ＆ Kuromi』 Mini