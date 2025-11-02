地域で暮らす外国人との交流を深める新たな拠点が伊勢崎市に２日、オープンしました。 伊勢崎市昭和町にある「絣の郷市民交流館」の１階に開設したのは多文化共生センターです。センターでは、地域住民と外国籍の住民が交流するイベントを企画し、多文化交流の促進を図り多言語による行政情報を提供します。 英語やスペイン語、ポルトガル語など５カ国語に対応した通訳を曜日ごとに配置して生活に関する相談に