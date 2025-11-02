車いすバスケなどパラスポーツを体験するイベントが沼田市で開かれました。 パラスポーツを通して多様性や公平性を考えようと、沼田ロータリークラブがはじめて開催したイベントには、市内の児童や生徒など８１人が参加しました。 講師にはロンドンパラリンピック陸上に出場した花岡伸和さん、シドニーパラリンピック車いすバスケ日本代表の石原正治さん、長野冬季パラリンピックの野島弘さんが勤