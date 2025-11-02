信越線開業１４０周年を記念したイベントが県内で開かれ、多くの家族連れが休日のひとときを楽しみました。 このイベントは信越線開業１４０周年を記念して地域とともに信越線沿線を盛り上げようと行われたものです。県警音楽隊の演奏で沸いたＪＲ高崎駅では、警察と高崎経済大学の学生が特殊詐欺やストーカー被害などを未然に防ごうと、駅の利用者に啓発を呼びかけるチラシを配布しました。 また、会場では高崎観光