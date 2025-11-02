◆柔道講道館杯全日本体重別選手権（2日、千葉ポートアリーナ）男子7階級が行われ、100キロ超級では昨夏のパリ五輪代表で、閉幕後に首の手術を受けて今年8月の復帰戦に続く闘いに挑んだ斉藤立（JESエレベーター）が初優勝を飾った。初出場を果たしたパリ五輪では悔しさにまみれた。1984年ロサンゼルス、88年ソウル五輪で当時の最重量級でもある95キロ超級で連覇した、父の故斉藤仁さんとの親子での金メダルを期待された中