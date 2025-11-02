きのう（1日）市の職員がクマに襲われ大けがをした南陽市では、きょうも警戒が続いています。箱ワナを設置していますがクマの捕獲には至っていません。 【写真を見る】市職員襲われた南陽市できょうもクマ警戒続く 山形市の河川敷でも熊目撃情報（山形） 南陽市では1日朝、クマの警戒にあたっていた市の男性職員がクマに襲われ右手を骨折する大けがをしました。 また、先月29日には赤湯小学校の入り口ドアがクマに破壊されるな