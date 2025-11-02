幕末から昭和初期に造られた桐生市の祇園屋台が初めて一斉に公開され、３連休中日の２日、多くの人でにぎわいました。 「桐生祇園屋台総揃え」は桐生市の合併２０周年の記念事業として、桐生八木節まつり協賛会などが３日間行っているものです。会場には高さ７メートルほどの幕末から昭和初期に造られた祇園屋台が並びます。精巧な彫刻やふすま絵で装飾された屋台は、市中心部の６つの町会が所有しているもので、３７０年の