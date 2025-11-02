任期満了に伴う呉市長選挙が２日告示され、現職と新人のあわせて４人が立候補を届け出ました。 立候補したのは届け出順に、無所属・新人の東国裕さん（７５）、無所属・現職の新原芳明さん（７５）、無所属・新人の能勢泰人さん（５７）、無所属・新人の杉田憲英さん（５６）です。 選挙では現職の２期８年の市政運営への評価や、少子高齢化、人口減少対策、日本製鉄跡地に計画される防衛省の複合防衛拠点などが争点になります。