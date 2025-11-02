日本維新の会の藤田共同代表側が公設秘書の会社に「ビラデザイン」などの名目で公金を支出していたとする一部報道がありました。これを受け藤田氏は「法的に問題ない」とする一方で「今後はこの会社への発注はしない」考えを明らかにしました。共産党の機関紙「しんぶん赤旗」日曜版は、維新の会の藤田文武共同代表側が２０１７年から２０２４年まで公設第１秘書が経営する会社に「ビラデザイン」などの名目で、計約２０００万