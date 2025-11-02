◇Bリーグ2025―26シーズンB1第7節GAME2大阪エヴェッサ82―102レバンガ北海道（2025年11月2日おおきにアリーナ舞洲）今季初の連勝とはいかなかった。1Qから3Qまではすべてレバンガ北海道にリードを許し、4Qは54―77の23点ビハインドからのスタートだった。それでも、途中7連続得点で76―87と点差を詰めたが、反撃もそこまでだった。北海道は富永啓生の3ポイントにセンターのジャリル・オカフォーのインサイドでのフィ