「横浜市長杯・２回戦、筑波大−神奈川大」（２日、横浜スタジアム）阪神にドラフト３位指名された岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝が適時打を放った。「３番・中堅」でスタメン出場し、２点を追う２死二塁、初球を左翼線への適時二塁打に。二塁へスライディングするとポーズを決めた。２点を先制された直後の攻撃で勝負強さを見せつけた。