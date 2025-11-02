新潟大学が暑さに強い米として開発を進めてきた”新大コシヒカリ”がきょう燕市ではじめて販売されました。「燕市産新大コシヒカリが初出荷で～す。いらっしゃいませ～」猛暑などに強いコメを作ろうと新潟大学の研究グループが約20年をかけて開発したコシヒカリの新品種 新大コシヒカリ。今年度からは燕市と連携して試験栽培を始め、収穫後道の駅ＳＯＲＡＩＲＯ国上で初めて販売されました。値段は1キロ1890円で