岐阜県下呂市の馬瀬地区で11月2日、秋の実りに感謝し地域の人たちが集う「秋のふるさと祭り」が開かれました。会場には、地元でとれた野菜や特産品の販売ブースが並び、中でも馬瀬川で育った鮎の塩焼きが人気を集めていました。ステージでは地元小学生による太鼓の演奏や、池の中で泳ぐ魚が何匹いるのか当てる大会なども行われ、子どもから大人まで秋の一日を楽しんでいました。