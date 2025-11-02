お笑いタレントのモト冬樹（74）が2日、自身のブログを更新。ドジャースのワールドシリーズ2連覇を称賛した。冬樹は「やったー!!ドジャースワールドシリーズ優勝!」と喜び「ブルージェイズとの第7戦5−4でドジャースの連覇きびしい試合だった明らかに9回まではブルージェイズの勝利への気概が上回っていた」と試合の様子をつづった。続けて「土壇場でのロハスの同点ホームランで蘇ったドジャース山本由伸は本当によく投げ