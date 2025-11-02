飯塚オートのＳＧ「第５７回日本選手権オートレース」は２日、５日目を開催し準決勝戦が行われた。１０Ｒに出走した森且行（５１＝川口）は６着。同じく８番車だった３日目のような大ガマシを狙ったが決まらず、７番手発進とスタートも精彩を欠いた。「セッティングは変えたけど、先で滑る症状は変わらないし、乗りづらいのも変わらない。力がなくなってスタートも出て行かなくなった」とぶ然とした表情で振り返った。「川口は