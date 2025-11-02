元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５８）が２日、元日本代表戦士らが集う「ドリームサッカー」（静岡・藤枝総合運動公園サッカー場）に参加した。武田氏は、日本サッカー協会（ＪＦＡ）前会長の田嶋幸三氏を団長とし、元日本代表ＦＷ永島昭浩氏が監督となった「ドリーム・チーム」の一員として参加。同チームには、名波浩氏、北澤豪氏、佐藤寿人氏、李忠成氏ら２２人の元日本代表が名を連ね、地元・藤枝市選抜チームとの親善試合を行