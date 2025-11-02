━━メンタルの強さみたいなのはどこから来ているんですか？「いや、いつも通りやるだけなので、そんなにメンタルの強さっていうところではないんですけど。地元の“お母ちゃんたち”に揉まれてきたっていうところが全てなのかなと思いますね」 ━━ご自身の走りを振り返って「自分が想像してた通りというか。自分の実力通りにやるべきことをやっただけという感じですね」 ━━どういうプランで臨んだ？「昨日までは、たぶんトッ