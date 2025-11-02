（C）テレビ朝日ドリームフェスティバル2025 / Photo by 岸田哲平 グローバルボーイズグループ・JO1が、 11月1日に開催された『テレビ朝日ドリームフェスティバル2025』の初日に初出演し、ヘッドライナーとして全13曲にわたる熱狂のパフォーマンスを繰り広げた。【写真】「ドリフェス2025」で熱いライブを展開するJO1バンドによる生演奏とフェスならではのアレンジが加えられたステージでは、10月22日にリリースし