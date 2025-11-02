秋田朝日放送 新県立体育館の整備に伴う準備工事が１１月１日から始まりました。３年後の秋の開館を予定している新県立体育館は、１１月１日から敷地の造成工事が始まりました。八橋運動公園の工事エリアに事業者が仮囲いを設置することから、今月中旬から丘や遊具の利用ができなくなります。整備計画では丘の上広場などアリーナの周囲に４つの広場が整備され、斜面を利用した大型の遊具も設けられる予定です。