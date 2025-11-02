俳優・杉浦太陽（44）とタレント・辻希美（38）の長女でインフルエンサーの希空（17）が2日、自身のインスタグラムを更新した。希空は「『希空のふりそで』が全国の呉服店・振袖専門店で順次販売・レンタルがはじまりますみんなチェックしてね」とつづり、3着の振袖姿を投稿。呉服店「日本橋丸上」が手掛け、自身がイメージモデルを務める幻想的でロマンティックな世界観をまとった新ブランド「希空のふりそで」をPRした