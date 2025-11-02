俳優の沢村一樹（58）が2日、自身のインスタグラムを更新。超豪華なメンバーでゴルフをしたと報告した。沢村は「全員白着てます・笑！」とつづり、全員白いウエアを着てカートに座る沢村と反町隆史、横に立つ山崎育三郎の3人の写真を投稿。3人とも同じ事務所の研音に所属している仲でもある。山崎も自身のインスタグラムのストーリーズで「超スペシャルな時間でした！反町さん、沢村さんありがとうございました♪」とつづっ