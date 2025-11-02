女子ゴルフメイバンク選手権の最終ラウンド、12番でティーショットを放つ山下美夢有。プレーオフを制し逆転優勝した＝2日、マレーシア・クアラルンプールのクアラルンプール・クラブ（共同）【クアラルンプール共同】女子ゴルフの山下美夢有（24）が2日、クアラルンプールのクアラルンプール・クラブ（パー72）で行われたメイバンク選手権の最終ラウンドを65で回り、通算18アンダーで並んだ3人によるプレーオフを制して8打差から