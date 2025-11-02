新体制での秋季キャンプが始まり、笑顔で指導するヤクルトの池山監督。手前は西村＝2日、愛媛県松山市新体制で巻き返しを目指すヤクルトの秋季キャンプが2日、松山市でスタートした。59歳の池山隆寛新監督は練習で若手に助言を送り、打撃投手を務めるなど精力的だった。練習後、心地よい疲労感に包まれながら「一人でも多く1軍で活躍する選手をつくるのがわれわれの役目」と力強く話した。休養日を挟みながら17日まで行われる。