秋の褒章の受賞者が11月2日発表され、東海3県では76人と2つの団体が受章しました。三重県四日市市で1951年創業の銭湯「玉の湯」の田中茂毅さん(63)は、藍綬褒章を受章しました。かつて数百軒あった三重県内の銭湯も今では11軒と大きく数を減らす中、お風呂文化を継承するため、長年活動してきた功績が評価されました。田中茂毅さん：「来てくれる近所、地域の皆さんが、一つの憩いの場としてうちを利用してもらっているので