俳優の鈴木福（21）が2日、X（旧ツイッター）を更新。ドジャースのワールドシリーズ連覇を受け、メジャーリーグへの思いをつづった。鈴木は「凄すぎる劇的なフィナーレ、感動しました！」と書き出し、「MLB開幕の東京シリーズから取材させていただき、昨年以上に熱を入れてメジャーリーグを追っていた今シーズン。たくさんの日本人選手の活躍にワクワクし、観ていてずっと楽しい素晴らしいシーズンでした！！」とつづり、MLB東京シ