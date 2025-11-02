長岡まつり大花火大会について。その起源は明治時代にさかのぼりますが戦時中は花火が打ち上げられない時期もありました。花火大会復活後、さじき席の仕事を続けてきた空襲経験者の男性がいます。戦後80年の花火に託す思いがありました。 ■「平和だから花火が打ちあがる」長岡にも花火のない夏が…… 毎年、大輪の花が彩る長岡の夜空。そんな長岡にも花火のない夏がありました。【志賀貞夫さん】「この花火を見て平和ってもの