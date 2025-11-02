京都サンガF.C.は2日、MF福岡慎平に第1子となる女の子が誕生したことを報告した。クラブによると10月30日に京都府内の病院で誕生したという。京都で背番号10を背負う福岡は昨年1月に入籍。クラブを通じて「妻には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。初めて抱っこした瞬間、あまりの可愛さに言葉を失いました。家族のためにも、これからより一層頑張っていきます!」喜びを伝えている。