【J2第35節】(クラド)大分 1-2(前半0-2)山形<得点者>[大]三竿雄斗(51分)[山]土居聖真(15分)、寺山翼(45分+1)<警告>[山]榎本啓吾(36分)、氣田亮真(58分)、西村慧祐(90分)、堀金峻明(90分+3)観衆:8,212人主審:俵元希