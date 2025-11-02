プロ野球・ソフトバンクは2日、ドラフト会議で交渉権を獲得した佐々木麟太郎選手へ指名挨拶を行うと発表。城島健司CBO(チーフベースボールオフィサー)が渡米しスタンフォード大を訪問します。ソフトバンクはドラフト1位で佐々木選手を指名し、DeNAとの抽選を経て交渉権を獲得。10月28日には城島CBOが花巻東高を訪問し、佐々木選手の父で野球部監督の佐々木洋氏と面談を行っていました。佐々木選手は今後、来年5月まで行われるリー