「ＲＩＺＩＮ・ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、ジーライオンアリーナ神戸）公開計量が２日、神戸ハーバーランドのスペースシアターで行われ、メインの６６キロ契約ＭＭＡ５分３回で対戦する秋元強真（１９）＝ＪＡＰＡＮＴＯＰＴＥＡＭ＝は６６・０キロ、萩原京平（２９）＝ＳＭＯＫＥＲ＝は６５・８５キロでクリアした。１９歳の秋元が、萩原を「ザコ」と言い放つなど激しい舌戦を続けてきている両者。最上階までぎっし