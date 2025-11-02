日本の若き名手が、新たな歴史をつくった。本場アメリカの最高峰レース「第４２回ＢＣクラシック・Ｇ１」（日本時間１１月２日・デルマー競馬場、ダート２０００メートル）を、ダート界の王者・フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作）が日本馬として初めて制覇。日本競馬界の悲願を成し遂げた。歴史を切り開いたのは坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作。月曜の新聞にはきっと「若き天才・坂井瑠星−」の文字が躍るだろう。し