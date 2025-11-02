俳優の反町隆史（５１）が２日、東京競馬場で行われた「第１７２回天皇賞・秋」で表彰式プレゼンターを務め、レース終了後にパドックでトークショーを行った。２０１８年の天皇賞・秋でプレゼンターを務めて以来、７年ぶり２度目の来場。夕日に照らされてさっそうと登場すると、観客からは「たかし〜！」との歓喜の声が響いた。競馬トークをしていると、反町は「個人的には川田（将雅）さんとはすごく仲がいいので」と切り出す