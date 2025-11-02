「ノルディックスキー・ジャンプ・全日本選手権」（２日、大倉山ジャンプ競技場）男子ラージヒルが行われ、五輪８大会出場の葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝は、１２４メートル、１２９メートルの合計２６０・１メートルで４位だった。すでに国際大会出場資格を満たす選手を除いた上位２位に入り、ワールドカップ（Ｗ杯）下部のコンチネンタル杯の代表入りが濃厚。自身９度目となる２６年ミラノ・コルティナ五輪の出場に望みを