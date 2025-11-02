「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）ブルージェイズが激闘の末に敗れ、１９９３年以来となるワールドシリーズ制覇を逃した。３２年ぶりの頂点は視界に入っていた。九回、イニングまたぎの守護神ホフマンが先頭キケ・ヘルナンデスを三振に仕留めて１死。沸き返る本拠地だったが、続くロハスにフルカウントからの７球目を仕留められた。打球は左翼ブルペンに入る同点ソロ。本拠地