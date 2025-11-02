社民党副党首で、同党唯一の衆院議員の新垣邦男氏（６９）（沖縄２区）は２日、沖縄県宜野湾市で記者会見を開き、「党勢拡大に限界を感じた」などとして離党する意向を表明した。離党が認められれば、党所属国会議員は福島瑞穂党首ら参院議員２人となる。新垣氏は会見で「党勢拡大の意見が（党内で）かみ合わなかった。今後の政治活動は沖縄の課題を中心にやっていきたい」と語った。９月に福島党首らに２度離党届を提出しよう